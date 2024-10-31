Врачи в Балашихе помогли девушке с опухолями на ушах из-за пирсинга

Специалисты Балашихинской больницы помогли девушке, у которой из-за пирсинга образовались опухоли на ушах. О необычном случае рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница в возрасте двадцати лет. Девушка рассказала, что мучается от зуда в ушах и новообразований диаметром около двух сантиметров.

В ходе обследования выяснилось, что на ушах пациентки после пирсинга развились келоидные рубцы. Такие новообразования являются доброкачественными. Они разрастаются из соединительной ткани.

Девушку прооперировали под местной анестезией. Врачи иссекли келоидные рубцы и провели пластику. На данный момент пациентка выписана.