Врачи в Балашихе удалили из яичника пациентки новообразование с 700 мл жидкости

Врачи Балашихинского роддома удалили из яичника пациентки новообразование размером около десяти сантиметров. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В отделение гинекологии учреждения поступила жительница в возрасте 43 лет, которая жаловалась на тянущие боли внизу живота. В ходе обследования врачи выявили цистаденому яичника. Это доброкачественное образование с жидкостью.

Женщину направили на операцию. Лапароскопическим способом медики удалили новообразование. В нем содержалось 700 миллилитров жидкости.

Операция прошла успешно. На данный момент жительница уже выписана.