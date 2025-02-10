Врачи в Черноголовке пришили руку пациента к животу, чтобы удалить опухоль

Специалисты больницы Черноголовки пересадили мужчине на руку кожу с живота, чтобы спасти от опухоли. Для этого врачи пришли руку пациента к животу, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте 89 лет с новообразованием на правой руке. Гистологическое исследование не выявило онкологического поражения, и врачи решили удалить опухоль, пересадив кожу с передней стенки живота.

Сначала медики удалили опухоль правой кисти. После этого они использовали лоскут кожи из передней брюшной стенки для замещения дефекта. Чтобы лоскут успешно прижился, руку мужчины подшили к животу на три месяца. Затем врачи провели отсечение руки от брюшной стенки.

Операция прошла успешно: удалось сохранить эстетичность кожных покровов и работоспособность кисти. Рубец сейчас практически не заметен. Мужчина прошел курс реабилитации и был выписан.