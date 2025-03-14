Врачи в Долгопрудном спасли мужчину с перекрытым кровотоком в сонной артерии

Специалисты Долгопрудненской больницы спасли мужчину, у которого из-за атеросклероза полностью была перекрыта внутренняя сонная артерия. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте 65 лет, который жаловался на боли в ногах из-за атеросклеротического поражения артерий нижних конечностей.

Пациента обследовали и обнаружили у него атеросклеротическую бляшку, которая полностью закрыла просвет правой внутренней сонной артерии. Это грозило инсультом, и мужчину направили на операцию.

В ходе хирургического вмешательства врачи удалили бляшку и имплантировали артерию обратно в свое устье. В результате кровоток в артерии восстановился.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали на амбулаторное лечение.

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