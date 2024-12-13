Врачи в Долгопрудном спасли пенсионерку, у которой при ударе о стену лопнула селезенка

Врачи Долгопрудненской больницы спасли пенсионерку, которая получила разрыв селезенки в результате удара о стену. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно поступила женщина в возрасте 95 лет, которую мучила боль с левой стороны живота, одышка и тошнота. В ходе обследования у пациентки выявили внутреннее кровотечение и шок от потери крови.

Выяснилось, что дома женщина оступилась и упала животом на острый угол выступа стены. В результате у нее лопнула селезенка. Пациентке требовалась срочная операция.

Врачи ушили ткани поврежденного органа, остановили кровотечение и восполнили кровопотерю. В общей сложности женщина потеряла не менее одного литра крови.

Операция прошла успешно, состояние женщины стабилизировалось. После этого пациентка прошла курс лечения в стационаре. На данный момент она выписана.