Врачи в Домодедово удалили пациентке миому матки весом 7 килограммов

Врачи в Домодедовской больнице удалили пациентке миому матки весом порядка семи килограммов. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница в возрасте 52 лет, которая жаловалась на увеличение живота в размерах. Также у женщины болела поясница в области почек и было затруднено дыхание.

В ходе диагностики у пациентки обнаружили большую миому матки. Она занимала всю брюшную полость и сдавливала внутренние органы. Выяснилось, что женщина годами не ходила к гинекологу.

Жительницу прооперировали, удалив миому и освободив внутренние органы от сдавливания. Также были удалены сопутствующие спаечные образования. На данный момент жительница выписана.