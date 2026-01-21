Врачи в Дубне более 8 часов спасали мужчину, который неудачно упал

В Дубненской больнице более 8 часов спасали неудачно упавшего мужчину. В результате падения он получил тяжелую травму бедра, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Жителя доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Врачи выявили сложный перелом бедра со смещением, сопровождавшимся сильной болью и кровопотерей. К тому же, травма осложнялась повреждением протеза тазобедренного сустава. Так, конструкция пробила тазовое дно в суставе, и металлические фрагменты оказались близко к органам малого таза.

Мужчина мог получить повреждения внутренних органов, соседних тканей, нервных окончаний. Также могло развиться воспаление или произойти внутреннее кровотечение.

Пациента экстренно направили на операцию. Они длилась более 8 часов, и потребовалось двойное переливание крови. Врачи извлекли компоненты старого протеза и установили в тазовую кость специальную конструкцию в виде каркаса. Таким образом, была создана точка опоры для крепления нового сустава. После этого медики собрали перелом бедренной кости и установили новый тазобедренный сустав.

Операция прошла успешно. Пациент около трех недель провел в отделении под наблюдением специалистов. После реабилитации его выписали.

