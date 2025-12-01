Врачи в Дзержинском удалили гигантскую грыжу пациентке с отверстием в брюшной стенке

Специалисты Дзержинского филиала Люберецкой больницы успешно прооперировали женщину с крупной грыжей и отверстием в брюшной стенке и грыжей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 51 года с рецидивирующей вентральной грыжей. При этой патологии части внутренних органов выпячивают наружу через брюшную полость.

Женщину уже не раз оперировали, однако грыжа появлялась снова. Из-за многократных хирургических вмешательств у пациентки появились рубцы и спайки передней брюшной стенки. Кроме того, в стенке образовалось отверстие диаметром до 15 см. Грыжа выпячивала более чем на 25 см.

Врачам предстояло не только удалить грыжу, но и восстановить целостность брюшной стенки. Для этого они использовали крупноформатный сетчатый имплант для поддержки и предотвращения выпячивания органов.

Сейчас пациентка выписана под амбулаторное наблюдение. Удаленные в ходе операции материалы были направлены на гистологическое исследование.

