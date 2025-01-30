Врачи в Егорьевске удалили пенсионерке 5-килограммовую опухоль яичника

В учреждение поступила жительница в возрасте 86 лет. Женщина жаловалась на острую боль в области живота и рвоту. В ходе обследования у нее обнаружили опухоль яичника. Новообразование занимало практически всю брюшную полость.

Пациентку экстренно направили на операцию. Через разрез в брюшной стенке врачи удалили опухоль, диаметр которой составил 20 см, и таким образом устранили сдавливание внутренних органов. Новообразование направили на гистологическое исследование.

Операция длилась 45 минут и прошла успешно. На данный момент женщина уже выписана на амбулаторное лечение.