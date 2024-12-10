Врачи в Истре спасли пенсионера, которому разорвало внутренние органы в результате падения с лестницы

Врачи Истринской больницы спасли пожилого мужчину, который получил разрывы внутренних органов в результате падения с лестницы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте 72 лет. У пациента отмечалось критически низкое артериальное давление 50/20 и признаки шока от потери крови. Однако, открытого кровотечения у мужчины не было.

Выяснилось, что за полтора часа до поступления в больницу пенсионер упал с лестницы с высоты около трех метров. Оказалось, что в результате падения у мужчины были повреждены органы брюшной полости и открылось внутреннее кровотечение.

Пациента экстренно направили на операцию. Врачи ушили разрывы печени, селезенки и почки, очистили брюшную полость от двух литров крови и восстановили ее объем за счет донорской крови.

Операция длилась 45 минут и прошла успешно. На вторые сутки пациент уже мог самостоятельно передвигаться. На данный момент он выписан.