Врачи в Истре удалили мужчине сразу три грыжи

Специалисты Истринской больницы удалили пациенту сразу три грыжи. Их размер составлял от трех до пяти сантиметров, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель в возрасте 68 лет. Мужчина жаловался на боль и узлы в области живота и паха. В ходе обследования врачи выявили у пациента одну пупочную и две паховые грыжи.

Помимо этого, выяснилось, что ранее житель перенес инфаркт и инсульт, а также страдает от сахарного диабета, атеросклероза и гипертонии. В связи с этим перед операцией его тщательно обследовали и назначили необходимое лечение.

После завершения терапии мужчину прооперировали. Все грыжи удалили лапароскопическим способом через небольшие разрезы. Операция длилась около часа и прошла успешно. На данный момент житель уже выписан.