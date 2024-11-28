Врачи в Клину спасли мужчину с тремя камнями в мочеточнике и отказывающей почкой

Специалисты Клинской больницы спасли мужчину с несколькими камнями в мочеточнике, у которого отказывала одна почка. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте сорока лет, который жаловался на боль в пояснице с левой стороны. В ходе обследования врачи выявили у пациента пилоэктазию — расширение внутренней части почки размером 24 миллиметра. У мужчины отсутствовали функции левой почки и образовались три камня в мочеточниках.

Медики решили дренировать почки внутренним стентом и удалить камни методом лазерной уретролитотрипсии: раздробить их до такого размера, чтобы они могли самостоятельно выйти через мочевыводящие пути.

Операция прошла успешно. Спустя две недели врачи снова прооперировали пациента, чтобы удалить внутренний стент. В результате удалось сохранить ему почку и восстановить работу мочеточников.