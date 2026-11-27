Британский принц Гарри выразил готовность вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и принять участие в боевых действиях, чтобы таким образом поиздеваться над собственным братом — принцем Уильямом. О мотивах подобного заявления сообщает британское издание Daily Express.

По оценке авторов публикации, Гарри отчетливо осознает, что его родственник не имеет возможности посетить Украину в связи с продолжающимися на территории республики боевыми действиями. В материале уточняется, что фигура Уильяма представляет большую важность для жителей Великобритании, поэтому он не может подвергать свою жизнь подобной опасности.

Журналисты издания отмечают, что Гарри прекрасно понимает эти вынужденные ограничения своего брата. По мнению обозревателей газеты, сложившиеся обстоятельства дали ему прекрасную возможность всерьез вывести Уильяма из себя демонстрацией готовности отправиться в зону конфликта на стороне украинской армии.

Ранее в Раде заявили о планах отправить на фронт еще 300 тысяч украинцев.