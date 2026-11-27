Как передает VOICE, балерина возмутилась подобными прогнозами и решила показать, что по-прежнему может танцевать. В соцсетях она опубликовала видео из балетного зала, на котором продемонстрировала несколько танцевальных элементов.

Поводом для обсуждений стало другое видео артистки — из клиники. На кадрах Волочкова кричит от боли, когда ей делали уколы в ногу. Она объяснила, что проблемы с суставами связаны с профессиональными нагрузками, которые испытывает с самого детства.

По словам балерины, после операции по пересадке тазобедренного сустава в Германии ей требовалось не менее четырех месяцев на восстановление. Однако Волочкова утверждает, что вернулась к работе уже через три недели и после этого дала 40 концертов.

«Я понимаю, что многие хотят меня видеть сирой, убогой, больной, никакой… Не дождетесь! Я успешный, талантливый, настоящий человек! Спасибо за заботу, со мной все в порядке», — заявила балерина.

Фото: [ скриншот видео ]

Артистка заявила, что не собирается прекращать выступления, даже если ей приходится работать через боль. Прогнозы об инвалидности она отвергла и подчеркнула, что намерена продолжать танцевальную карьеру.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что ее приглашали на остров Эпштейна.