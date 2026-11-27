Новые миллиарды Евросоюза для Украины могут обернуться еще большим производством беспилотников, ракет и другой военной техники для ВСУ. Единственным способом пресечь дальнейшую накачку Киева вооружениями может стать уничтожение производящих их заводов и логистических путей. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев, комментируя планы ЕС выделить Украине дополнительные €45 млрд.

«Речь идет о баснословных для Киева суммах, которые до СВО Украине и не снились. Понятно, что большую часть денег ЕС освоит самостоятельно, организуя на собственной территории производство оружия для ВСУ», — заявил Журавлев.

По оценке депутата, до начала спецоперации Украина обычно тратила на оборону в десять раз меньше, чем сейчас собирается предоставить Киеву Евросоюз. Парламентарий считает, что столь масштабное финансирование позволит украинской стороне значительно расширить собственное производство вооружений и еще сильнее привяжет европейских поставщиков к продолжению конфликта.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Юлия Рыжакова/Сгенерировано нейросетью ]

«Маховик запущен, и останавливать его не выгодно ни европейскому оружейному лобби, ни чиновникам, которые чаще всего находятся у него на зарплате. Украина — едва ли не единственный сейчас покупатель всего этого товара», — высказался парламентарий.

В качестве ответа на дальнейшее наращивание военного производства Журавлев назвал уничтожение предприятий, обеспечивающих украинскую армию вооружениями. Он также указал на необходимость пресекать логистику их поставок.

«Нужно уничтожать первопричину — те самые заводы, которые куют для украинской армии дроны и ракеты, снабжают ее бронетехникой и авиацией. Или хотя бы уничтожать логистические пути их поставок», — заявил депутат.

Поводом для обсуждения стала инициатива Еврокомиссии о предоставлении Украине дополнительного кредита до €45 млрд в 2027 году. Из этой суммы до €25 млрд планируется выделить на военную помощь. Однако на внеочередном саммите 26–27 ноября окончательно утвердить новый кредит лидерам ЕС не удалось. Предложение поддержали 24 из 27 государств сообщества, но окончательное решение отложили до декабря. К обсуждению вопроса европейские лидеры намерены вернуться 17–18 декабря.