Врачи в Коломне спасли мужчину, который едва не отпилил себе руку болгаркой

В Коломенскую больницу поступил 51-летний мужчина с глубокой рваной раной правого запястья, которую он получил во время технических работ с болгаркой, врачи выявили у него обширные повреждения мышц, сухожилий, нервов и костей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Для спасения руки пациента понадобилось двухэтапное хирургическое вмешательство. Сначала мультидисциплинарная бригада врачей в составе травматологов, нейрохирурга и анестезиологов провела сложную двухчасовую восстановительную операцию. Травматологи выполнили остеосинтез, наложили швы на поврежденные сухожилия сгибателей кисти и четырех пальцев. Затем нейрохирурги выполнили пластику локтевого и срединного нервов, перерезанных болгаркой», — рассказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

По его словам, в ходе второго этапа вмешательства почти через три месяца врачи занялись восстановлением двигательной активности правой кисти, на третий день после операции пациент мог сгибать кисть и пальцы. Сейчас мужчину уже выписали на амбулаторное лечение, он проходит реабилитацию под наблюдением травматолога и невролога.

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