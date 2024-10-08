Врачи в Коломне спасли мужчину с тромбом длиной в полметра

Специалисты Коломенской больницы помогли жителю с огромным тромбом в ноге. Мужчине грозила ампутация конечности и даже летальный исход, передает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте 64 лет. У мужчины болела стопа и чувствовалось онемение в ноге. В ходе обследования у пациента обнаружили огромный тромб в артерии на уровне бедра и голени, у него начиналась гангрена.

Мужчину экстренно направили на операцию. Врачи нашли необходимый участок артерии и удалили тромб.

Длина тромба превысила пятьдесят сантиметров. Он закрывал просвет артерии от бедра до стопы.

Операция прошла успешно, и кровоснабжение в ноге восстановилось. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, скоро его выпишут.