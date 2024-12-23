Врачи в Королеве извлекли из желудка ребенка декоративный камень

Специалисты Королевской больницы извлекли из желудка малолетнего ребенка декоративный камень. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил мальчик в возрасте двух лет. Ребенок проглотил искусственный камень, подумав, что это конфета. После этого у него начал болеть живот и началась рвота.

Врачи провели маленькому пациенту гастроскопию и вытащили инородное тело. Благодаря своевременному обращению родителей мальчика, удалось избежать серьезных последствий для здоровья ребенка. На данный момент он выписан домой.