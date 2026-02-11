Врачи в Красногорске достали из мочевого пузыря пациентки косметический карандаш

Врачи Красногорской больницы помогли женщине, у которой в мочевом пузыре оказался косметический карандаш. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница в возрасте 46 лет. Она рассказала, что сама ввела косметический карандаш через мочеиспускательный канал. В результате инородное тело оказалось в мочевом пузыре.

Женщину экстренно направили на операцию, в ходе которой врачи с помощью эндоскопа удалили инородное тело. Процедура прошла успешно. Пациентка уже выписана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе новой поликлиники в Лобне.