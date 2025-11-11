Врачи в Красногорске спасли мужчину с пипеткой в мочевом пузыре

Врачи Красногорской больницы спасли мужчину с пипеткой в мочевом пузыре. О необычном случае из практики медиков рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В урологическое отделение учреждения на скорой доставили жителя в возрасте 45 лет, который жаловался на боли и дискомфорт внизу живота. Пациента обследовали и обнаружили у него в мочевом пузыре пипетку. Как она туда попала, мужчина объяснить не смог.

Инородное тело в мочевом пузыре могло травмировать слизистую и стать причиной развития воспаления, а также привести к формированию камней и нарушению оттока мочи, повреждению почек.

Врачи извлекли инородное тело, используя эндоскоп. Серьезных повреждений у пациента не выявили. В ближайшее время он будет выписан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности регулярного прохождения медицинских осмотров.