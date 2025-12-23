Врачи в Красногорске спасли мужчину, у которого отмирали ткани лба

Врачи Красногорской больницы спасли мужчину, у которого после драки начали отмирать ткани лба. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте 60 лет. Мужчина до этого стал участником драки и получил травму в области лба. Спустя четыре дня у него резко ухудшилось самочувствие: температура тела поднялась до 39 градусов, а также отекли веки.

Медики экстренно направили пациента на операцию. В ходе нее они выявили острое гнойное воспаление подкожной клетчатки — флегмону — и поставили диагноз некротизирующий фасциит лица. При этом состоянии у человека стремительно отмирают ткани. Пациенту грозила потеря зрения. Кроме того, промедление могло привести к развитию сепсиса и летальному исходу.

Врачи удалили пораженное некрозом клетчаточное пространство и назначили мужчине комплексную терапию. Для полного очищения и восстановления раны специалисты провели еще две операции. Когда рана очистилась, и начала формироваться соединительная ткань, пациенту провели пластическую операцию, чтобы восстановить целостность тканей. Сейчас пациент выписан под амбулаторное наблюдение хирурга.

