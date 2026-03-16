Врачи в Красногорске спасли ребенка, которому вилкой проткнуло щеку

Врачи ДКЦ им. Л. М. Рошаля спасли 4-летнего мальчика, которому вилкой проткнуло щеку. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили ребенка с вилкой в щеке. Выяснилось, что мальчик, держа столовый прибор в руке, побежал на кухню, но споткнулся и упал. При падении вилка воткнулась ему в щеку.

Маленького пациента незамедлительно обследовали и направили на операцию. В ходе операции врачи обработали травмированный участок, аккуратно извлекли инородное тело и ушили травмированные ткани.

Операция прошла успешно. Уже на второй день после нее ребенок был выписан домой.

