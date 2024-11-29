Врачи в Люберцах спасли молодого человека с ножевым ранением сердца
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Специалисты Люберецкой больницы спасли молодого человека, который получил ножевое ранение в сердце и легкое. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение экстренно поступил житель в возрасте 21 года. У пациента выявили сквозное ранение легкого и проникающее ранение сердца. Молодому человеку грозил летальный исход.
Парня незамедлительно направили на операцию. В ходе вмешательства выяснилось, что из сантиметрового ранения сердца в грудную полость пациента вытекло более литра крови.
Специалисты наложили швы на сердце, ушили раны на легком и восстановили кровопотерю. Операция прошла успешно. Уже на следующий день молодой человек смог самостоятельно встать и начал ходить. На данный момент он выписан.