Врачи в Люберцах спасли мужчину, который мучился от сильных болей из-за тромбов в ноге

Врачи Люберецкой больницы спасли мужчину, который мучился от нестерпимых болей в ноге на фоне тромбоза. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В отделении химиотерапии учреждения проходил лечение мужчина в возрасте 48 лет. На фоне химиотерапии и сахарного диабета у пациента наблюдались проблемы с кровоснабжением правой ноги. В какой-то момент у него возникли резкие боли — настолько сильные, что мужчина едва не кричал.

В ходе КТ врачи выявили, что в конечности пациента полностью отсутствует кровоток и закрыты подвздошные артерии. Его экстренно направили на операцию.

Хирурги удалили из артерий тромбы, восстановив кровоток, а также установили стент в связи с наличием атеросклеротических бляшек в сосудах подвздошных артерий.

После операции у пациента полностью восстановилось кровоснабжение ноги и исчезли боли. После реабилитации мужчина был выписан.

