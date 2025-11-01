Врачи в Люберцах спасли пенсионера со стенозом

Специалисты Люберецкой больницы спасли пожилого мужчину со стенозом. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В поликлинику обратился житель в возрасте 70 лет, который жаловался на боли в области сердца и одышку. Кардиолог обратила внимание, что симптомы говорят о резком снижении кровообращения сердечной мышцы. Электрокардиограмма подтвердила опасения врача, и пенсионера на скорой отвезли в сосудистый центр.

В сосудистом центре врачи с помощью ангиографии выявили у пациента стеноз — сужение коронарной артерии. Мужчине провели баллонную ангиопластику для расширения сосуда и восстановления кровотока. После этого был установлен стент. Все это помогло избежать инфаркта.

После операции мужчина остается в стационаре. В ближайшее время его выпишут на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что прохождение диспансеризации имеет большое значение.