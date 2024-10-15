Врачи в Люберцах спасли подростка с гигантской кистой с паразитами

Специалисты МОЦОМД спасли подростка, у которого в легком образовалась огромная киста с паразитами. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте 17 лет. Молодой человек жаловался на слабость, жар, кашель и боль в груди. В ходе обследования врачи обнаружили в его правом легком паразитарную кисту размером с голову новорожденного ребенка.

Выяснилось, что причиной образования кисты стало попадание в организм гельминта — эхинококка. Это могло произойти при общении с животными. На начальной стадии заметных симптомов не наблюдается, и чаще всего пациенты обращаются за помощью, когда киста достигает уже приличных размеров.

Подростка направили на операцию. Ее провели малоинвазивным методом. Операция прошла успешно. Молодого человека уже выписали под амбулаторное наблюдение.