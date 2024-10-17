Врачи в Люберцах удалили тромб из сердечной артерии при полном сознании пациента

Специалисты Люберецкой больницы удалили тромб из сердечной артерии при полном сознании пациента. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель в возрасте 39 лет, который жаловался на одышку, низкое давление и боли за грудиной. В ходе обследования у него выявили острый инфаркт. Кроме того, у пациента были повреждены сосуды, которые ведут к сердцу. В одной из артерий обнаружили тромб, полностью перекрывавший доступ крови к сердечной мышце.

Мужчину экстренно направили на операцию. Сначала врачи удалили тромб, а затем восстановили проходимость артерии, используя стент. Операция длилась меньше часа. Все это время пациент был в сознании. Сразу после операции он почувствовал улучшение.

Спустя три недели мужчину снова прооперировали. Операция была аналогичной, но нацелена была на восстановление проходимости другой артерии. На данный момент пациент уже выписан.