Врачи в Можайске извлекли из желудка 7-летней девочки монету

В Можайской больнице помогли девочке, проглотившей монету

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Фото: [Медиасток.рф]

Специалисты Можайской больницы помогли 7-летней девочке, которая проглотила монету. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила девочка с жалобами на чувство дискомфорта в желудке. Родители рассказали, что ребенок случайно проглотил 2-рублевую монету.

Медики, используя эндоскопическое оборудование, вытащили монету через пищевод. Процедура проходила под наркозом и заняла примерно 30 минут. На данный момент ребенок уже выписан на амбулаторное лечение.

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