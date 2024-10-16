Врачи в Мытищах извлекли из носа ребенка элемент игрушки

Специалисты Мытищинской больницы извлекли из носа малолетнего ребенка элемент игрушки. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил мальчик в возрасте трех лет. В носовом проходе ребенка было обнаружено инородное тело. До этого мальчик несколько месяцев страдал от заложенности носа, трудностей при дыхании и выделений.

Маленького пациента направили на КТ. В ходе обследования выяснилось, что у ребенка в носу новообразование. Материал взяли на биопсию — образование оказалось доброкачественным. После этого мальчика прооперировали и в ходе операции обнаружили в носу элемент игрушки. Оказалось, что инородное тело обросло грануляционной тканью. Его успешно удалили, и дыхание пациента было восстановлено.