Врачи в Мытищах помогли школьнице с серьезным воспалением ноги из-за мозоли

Специалисты Мытищинской больницы помогли школьнице, у которого развилось серьезное воспаление ноги из-за мозоли. О необычном случае рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница в возрасте пятнадцати лет с с подозрением на рожистое воспаление ноги. Выяснилось, что причиной заболевания стала мозоль от ношения новой обуви.

На момент обращения в больницу у пациентки уже была высокая температура и выраженная интоксикация, а больная нога сильно отекла.

Врачи оперативно провели дезинтоксикационную и антибактериальную терапию. Сейчас девушка чувствует себя хорошо, ее уже выписали.