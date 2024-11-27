Врачи в Мытищах спасли мужчину, который проглотил ложку

В учреждение экстренно поступил житель в возрасте 42 лет. Пациента тошнило и рвало. В ходе обследования медики обнаружили в его желудке инородное тело — маленькую ложку.

Фото: [ Министерство здравоохранения МО ]

Как подчеркнул эндоскопист больницы Максим Щипачев, если из пищеварительного тракта вовремя не извлечь крупный металлический предмет, то может начаться внутреннее кровотечение. Это грозит летальным исходом. Естественным путем такой предмет выйти не сможет.

Мужчину экстренно прооперировали. С помощью эндоскопического оборудования специалисты извлекли ложку через пищевод. Сделать это было непросто из-за формы предмета, однако операция прошла успешно. На данный момент пациент выписан.