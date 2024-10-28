Врачи в Мытищах спасли мужчину от огромного тромба около сердца

Специалисты Мытищинской больницы спасли мужчину, у которого образовался огромный тромб около сердца. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель Щелково в возрасте 33 лет. Пациент жаловался на сильную боль в ноге и острый отек. В ходе диагностики у него обнаружили тромбоз глубоких вен ноги и таза, а также флотирующий тромб длиной более десяти сантиметров. Он находился в вене, которая ведет к сердцу.

Флотирующими называют тромбы, которые с одной стороны прикреплены к сосуду, а с другой свободно омываются током крови. Такие тромбы могут достигать больших размеров и в любой момент оторваться, что может привести к мгновенной смерти.

Чтобы удалить сгусток крови, врачи ввели через яремную вену на шее специальный инструмент для улавливания больших тромбов. После этого они в несколько приемов удалили тромб, освободив вену и ликвидировав риск тромбоэмболии легочной артерии.

На данный момент пациент уже выписан. В течение шести месяцев он будет лечиться амбулаторно под наблюдением врачей.