Врачи в Мытищах спасли мужчину с «хрустальными» сосудами от ампутации ноги
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Специалисты Мытищинской больницы спасли пенсионера с хрупкими сосудами от инсульта и ампутации ноги. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение поступил житель в возрасте 70 лет, который жаловался на сильные боли в ноге и почерневший палец. В ходе обследования выяснилось, что у пациента серьезно поражены артерии в ноге и начался некроз.
Помимо этого, врачи обнаружили, что у мужчины критически сужены сонные артерии от ключицы до основания черепа. На их разных участках сужения достигали 70-90%. Причиной этому стал атеросклероз. Из-за отложений кальция стенки сосудов были не эластичными, а хрупкими, как хрусталь.
Мужчину экстренно направили на операцию. Врачи удалили атеросклеротические бляшки и восстановили кровоток в сонных артериях. После этого пациенту провели реконструкцию артерий в ноге. В результате удалось компенсировать кровообращение и купировать болевой синдром.
Кроме того, медики выявили у пенсионера новообразования в глотке и гортани. После восстановления от операции его перевели в отделение оториноларингологии.