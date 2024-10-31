Врачи в Мытищах спасли мужчину с «хрустальными» сосудами от ампутации ноги

Специалисты Мытищинской больницы спасли пенсионера с хрупкими сосудами от инсульта и ампутации ноги. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте 70 лет, который жаловался на сильные боли в ноге и почерневший палец. В ходе обследования выяснилось, что у пациента серьезно поражены артерии в ноге и начался некроз.

Помимо этого, врачи обнаружили, что у мужчины критически сужены сонные артерии от ключицы до основания черепа. На их разных участках сужения достигали 70-90%. Причиной этому стал атеросклероз. Из-за отложений кальция стенки сосудов были не эластичными, а хрупкими, как хрусталь.

Мужчину экстренно направили на операцию. Врачи удалили атеросклеротические бляшки и восстановили кровоток в сонных артериях. После этого пациенту провели реконструкцию артерий в ноге. В результате удалось компенсировать кровообращение и купировать болевой синдром.

Кроме того, медики выявили у пенсионера новообразования в глотке и гортани. После восстановления от операции его перевели в отделение оториноларингологии.