Врачи в Мытищах спасли пенсионера от ампутации ноги

Специалисты Мытищинской больницы спасли пенсионера от ампутации ноги. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте 74 лет. У мужчины был диагностирован облитерирующий атеросклероз сосудов ноги. Из-за длительного нарушения кровообращения в конечности у пациента начиналась гангрена.

Врачи провели мужчине высокотехнологичную операцию. Через прокол в бедренной артерии они ввели специальный инструмент и восстановили проходимость артерий, которые снабжают кровью стопу.

После этого специалисты удалили пациенту некротизированную фалангу пальца ноги, сохранив тем самым конечность. Мужчина провел в стационаре неделю, после чего был выписан.