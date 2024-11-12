Врачи в Мытищах удалили пациентке 12-килограммовую опухоль

В учреждение экстренно поступила жительница в возрасте 45 лет в состоянии истощения. Женщина жаловалась на сильные боли в животе, который при этом был огромным — как при многоплодной беременности на поздних сроках.

В ходе обследования у пациентки выявили гигантскую опухоль, которая росла в течение двух лет. На протяжении этого времени женщина за помощью врачей не обращалась.

Жительницу прооперировали. Врачи удалили из ее брюшной полости опухоль весом около 12 килограммов и 14 литров воды. Операция продолжалась около часа и прошла успешно. После этого пациентка прошла симптоматическое лечение, чтобы окрепнуть и восстановиться. На данный момент она выписана.