Врачи в Ногинске спасли мужчину, потерявшего 1,5 л крови из-за ножевого ранения

Специалисты хирургического отделения Ногинской больницы спасли мужчину с ножевым ранением живота, который потерял 1,5 л крови. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил мужчина в возрасте 29 лет с проникающей колото-резаной раной передней брюшной стенки. Ширина ранения составила около 5 см, а глубина — порядка 20 см. У пациента был поврежден тонкий кишечник.

Мужчину экстренно направили на операцию. Врачи провели резекцию тонкого кишечника и ушили толсто-кишечную артерию а также провели выведение трансверзостомы.

Операция длилась около четырех часов и прошла успешно. Через девять дней состояние пациента стабилизировалось, а рана уже заживает. Мужчину выписали.

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