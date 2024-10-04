Врачи в Орехово-Зуево спасли мужчину, которому в шею вонзился кусок фанеры

Специалисты Орехово-Зуевской больницы спасли мужчину, которому в шею воткнулся кусок фанеры. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте сорока девяти лет, у которого из шеи торчало инородное тело. Выяснилось, что это кусок фанеры, который воткнулся в шею мужчины во время проведения ремонтных работ.

Как показало обследование, огромная щепка застряла между двумя позвонками и повредила стенки позвоночной артерии.

Пациента экстренно направили на операцию. Специалисты успешно извлекли инородное тело и ушили поврежденную артерию, восстановив нормальный кровоток. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали.