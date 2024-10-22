Врачи в Орехово-Зуево спасли мужчину, у которого начали отмирать ткани кишечника

Специалисты Орехово-Зуевской больницы спасли мужчину, у которого начали отмирать ткани кишечника. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте 68 лет, который жаловался на рвоту и сильную боль в животе. Состояние пациента оценивалось как критическое.

В ходе медобследования у мужчины выявили тромб в артерии кишечника. Из-за этого ткани не снабжались кровью и начали отмирать. Пациента экстренно направили на операцию.

В ходе операции врачи удалили тромб, восстановив кровоток. После этого была удалена нежизнеспособная часть кишечника.

Операция прошла успешно, и работа кишечника была восстановлена. На данный момент мужчина выписан и проходит реабилитацию.