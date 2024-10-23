Врачи в Орехово-Зуево восстановили лицо мужчине с пробитым черепом

Специалисты Орехово-Зуевской больницы спасли мужчину с пробитым черепом и размозжением вещества головного мозга. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение в критическом состоянии поступил мужчина в возрасте 28 лет, попавший в дорожную аварию. У пациента выявили множественные переломы костей лица и черепа, внутричерепное кровоизлияние и размозжение вещества головного мозга.

В первую очередь врачи провели декомпрессионную краниотомию, чтобы обеспечить доступ к мозгу и снять внутричерепное давление. После этого специалисты устранили гематому и отломки костей.

Чтобы снизить давление, череп восстановили не сразу — место извлечения отломков на время прикрыли лоскутом кожи. Затем полностью восстановили пациенту лицо, установив кости в нужное положение, восстановив орбиты глаз, лобные участки.

На данный момент пациент выписан. В дальнейшем его ждет еще одна операция по восстановлению целостности черепа с помощью специальной пластины.