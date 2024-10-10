Врачи в Подмосковье помогли юноше, который после лор-заболевания утратил способность говорить

Специалисты МОЦОМД вернули юноше с потерей речи способность говорить. О необычном случае из практики врачей рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился молодой человек в возрасте шестнадцати лет. Юноша страдал от сильной головной боли и потери речи. Выяснилось, что ранее он перенес лор-заболевание, течение которого осложнилось: сначала возникли нарушения речи, затем полностью пропала способность говорить.

В ходе обследования врачи установили, что у пациента развилось гнойное воспаление оболочек головного мозга. Подростка экстренно направили на операцию.

Специалисты провели трепанацию черепа и дренировали очаг воспаления. Операция прошла успешно. Речь у молодого человека начала восстанавливаться практически сразу после оперативного вмешательства. На данный момент юноша выписан и проходит реабилитацию.