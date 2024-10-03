Врачи в Подмосковье помогли подростку, получившему перелом после падения с дерева

Специалисты МОДКТОБ оказали помощь подростку, который упал с дерева и получил перелом. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил мальчик в возрасте 16 лет с оскольчатым переломом лучевой кости.

Ссадина была загрязнена, поэтому сначала врачи провели антибактериальную терапию. После этого ребенка прооперировали, поставив смещенные кости в правильное положение и зафиксировав их стержнями.

На данный момент мальчик уже выписан, но остается под наблюдением врачей. Ребенка ждет период реабилитации, а затем повторная операция для удаления стержней.