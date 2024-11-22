Врачи в Подмосковье помогли родить женщине, которой выстрелили в грудь во время теракта в Crocus City Hall

Специалисты МОНИИАГ помогли родить женщине, которая получила огнестрельное ранение в грудь во время теракта в Crocus City Hall. На тот момент жительница уже была беременна, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Женщине в возрасте 42 лет выстрелили в грудную клетку. В медучреждении, куда госпитализировали пострадавшую, спасли две жизни — ее и будущего ребенка.

На 18-й неделе беременности врачи МОНИИАГ взяли женщину под наблюдение. За полторы недели до предполагаемых родов жительницу приняли на дородовую госпитализацию.

Роды начались на 40-й неделе. Из-за осложнений пациентке сделали кесарево сечение. В результате родилась здоровая девочка весом 3350 граммов и ростом 52 сантиметра. Операция прошла успешно, маму и девочку уже выписали.