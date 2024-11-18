Врачи в Подмосковье помогли женщине с осложненной беременностью родить седьмого ребенка

В Видновский перинатальный центр поступила 39-летняя женщина с предлежанием плаценты, такой диагноз мешает родить ребенка естественным путем. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что у пациентки уже было пять естественных родов и одна операция кесарева сечения. Седьмого ребенка она родила в результате кесарева сечения на сроке 37 недель.

«На свет появилась здоровая девочка весом 3070 граммов, ростом 51 сантиметров. Наш перинатальный центр специализируется на родоразрешении пациенток с врастанием в несостоятельный рубец на матке. Мы принимаем женщин с таким диагнозом со всей Московской области», — отметила акушер-гинеколог Марина Махмутова.

Ребенка и мать уже выписали под амбулаторное наблюдение специалистов поликлиники. Напомним, что узнать о системе родовспоможения в регионе можно через интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.