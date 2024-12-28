Врачи в Подмосковье спасли девушку в рамках телемедицинской консультации

Телемедицинская консультация позволила спасти жизнь 23-летней девушки с симптомами ОРВИ, специалист выявила у нее достаточно серьезное осложнение острого тонзиллита. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Зарема Тен уточнила, что у девушки возникли гнусавость ее голоса и сложности при произношении слов. Она также уточнила ряд других симптомов и пригласила пациентку на очный прием. В ходе него осложнение острого тонзиллита подтвердилось, девушке поставили диагноз паратонзиллярный абсцесс.

«В экстренном порядке пациентке было проведено вскрытие паратонзиллярного абсцесса с помощью скальпеля. Было получено около шести миллилитров гноя, произведено многократное полоскание горла», — рассказала Зарема Тен.

После этого девушку направили на плановую госпитализацию в оториноларингологическое отделение больницы, теперь она чувствует себя хорошо. Ее выписали домой на амбулаторное лечение.

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