Врачи в Подмосковье спасли от ампутации почерневшую руку новорожденного ребенка

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил новорожденный ребенок, который родился с почерневшей левой кистью из-за нарушения кровообращения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что причиной такого недуга мог быть тромб в сосуде или синдром длительного сдавления из-за обвития запястья пуповиной. Врачам предстояло восстановить кровообращение в кисти и избежать ее ампутации.

«Для этого мы многократно делали перевязки с ранозаживляющими средствами. Дополняли их продуванием теплым кислородом. Эти консервативные меры дали хорошие результаты в стимуляции кровообращения по сосудам конечности. Кисть малыша начинала приобретать розовый цвет, однако сохранялся выраженный отек. <…> В связи с этим было принято решение о проведении хирургического лечения», — рассказал лечащий врач ребенка Антон Колобов.

По его словам, хирурги провели успешную операцию. После этого ребенок проходил консервативное лечение в стационаре, его руку удалось спасти. Сейчас ребенка и его мать уже выписали, они продолжают амбулаторное лечение дома. Мальчику предстоит пройти дальнейший курс реабилитации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.