Врачи в Подмосковье спасли палец годовалой девочки, которая засунула руку в движущийся эскалатор

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля экстренно поступила годовалая девочка, которая случайно засунула левую руку в движущуюся ленту эскалатора и повредила указательный палец, врачи выявили у нее перелом и вывих. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врач травматолог-ортопед Дмитрий Купцов уточнил, что изначально рану очистили от смазки эскалатора, после чего — приступили к реконструкции пальца.

«Сначала мы вправили вывих, затем сопоставили костные фрагменты и зафиксировали специальной спицей, которая была введена сквозь палец. Следующим этапом было восстановление сухожилия разгибателя, далее восстановление кожных покровов. Операция длилась около трех часов и прошла успешно», — продолжил он.

Врачам удалось восстановилось кровообращение в пальце ребенка, теперь девочка проходит лечение в стационаре. После прохождения реабилитации двигательная функция ее пальца восстановится.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.