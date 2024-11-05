Врачи в Подмосковье спасли пациента с полной закупоркой артерии

В региональный сосудистый центр Воскресенской больницы в тяжелом состоянии поступил 62-летний мужчина, который жаловался на головокружение, шаткость при ходьбе, онемение в правой руке, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что пациент страдал от атеросклероза, при котором в артериях могут появляться холестериновые бляшки. Врачи выявили у него тромб, который закупорил подключичную артерию, что грозило развитием инсульта, потерей конечности и возможным летальным исходом. В связи с этим мужчине провели операцию и удалили тромб длиною пять сантиметров и диаметром около восьми миллиметров.

«А затем выполнили стентирование сосуда. Сложность вмешательства заключалась в нетипичном расположении артерий у пациента, а также в массивности тромба. Операция проведена эндоваскулярно с помощью ангиографической установки. Преимущество данной методики заключается в том, что она выполняется без разрезов и наркоза», — рассказал заведующий сосудистым центром Воскресенской больницы Гурген Айвазян.

Самочувствие пациента уже улучшилось, его рука вновь полноценно функционирует. Вскоре его выпишут под амбулаторное наблюдение.

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