Врачи в Подмосковье спасли ребенка от хромоты, удалив многочисленные кисты из его колена

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) поступил восьмилетний мальчик, который жаловался на сильную боль в правом колене, хромоту и ограничение движений, врачи выявили у него патологические изменения в коленном суставе — дискоидный мениск. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Дискоидный мениск — это врожденная аномалия развития, при которой хрящевая прослойка коленного сустава изменена. В данном случае заболевание было осложнено наличием кист в суставе. Мы провели реконструктивную артроскопическую операцию, в ходе которой устранили кисты и сформировали правильную анатомическую форму мениска», — рассказал заведующий отделением № 3, врач травматолог-ортопед Сергей Катин.

По его словам, хирургическое вмешательство прошло успешно. Вскоре мальчик сможет ходить с полной опорой на ноги и заниматься спортом. Пациента уже выписали на амбулаторное лечение, ему предстоит пройти реабилитацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.