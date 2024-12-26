Врачи в Подмосковье спасли трехмесячного ребенка с опухолью почки

Врачи в Подмосковье выявили объемное образование правой почки у трехмесячной девочки в ходе планового УЗИ, при проведении дополнительных обследований в областном онкологическом диспансере ребенку поставили диагноз — нефробластома правой почки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.