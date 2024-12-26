Врачи в Подмосковье спасли трехмесячного ребенка с опухолью почки
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
Врачи в Подмосковье выявили объемное образование правой почки у трехмесячной девочки в ходе планового УЗИ, при проведении дополнительных обследований в областном онкологическом диспансере ребенку поставили диагноз — нефробластома правой почки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Ребенку был проведен курс предоперационной химиотерапии, благодаря которому образование уменьшилось в размерах, что позволило удалить опухоль из правой почки. После проведения еще курса химиотерапии, в последующем наблюдении, оставшаяся часть правой почки нормально функционирует», — рассказал врач-онколог онкологического (детского) отделения № 7 областного онкодиспансера Владимир Стрыков.
По его словам, теперь девочка развивается в соответствии с возрастом. Родителям напомнили о необходимости проводить детям профилактические осмотры, чтобы своевременно выявлять патологии.
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