Врачи в Подмосковье спасли женщину с раком молочной железы третьей стадии

Специалисты Московского областного онкодиспансера спасли женщину с раком молочной железы третьей стадии. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница в возрасте 55 лет. У женщины наблюдался отек левой молочной железы. В ходе обследования врачи диагностировали рак третьей стадии.

Сначала пациентке провели восемь курсов химиотерапии. После положительной динамики была проведена операция. Затем — курс лучевой терапии. В результате болезнь удалось победить — контрольное обследование не обнаружило у пациентки раковых клеток.